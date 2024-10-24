Абрам Агафонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1840
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Агафон Герасимович
Мать: Татьяна Михайловна
Бракосочетание
12.11.1800
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1802
Сын: Яков Абрамович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1804
Дочь: Пелагея Абрамовна
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Михаил Абрамович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Макар Абрамович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Кирилл Абрамович
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна
Смерть
До 1840