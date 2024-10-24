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Абрам Агафонович

Место рождения

Тушнево

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1840

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Агафон Герасимович

Мать: Татьяна Михайловна

Бракосочетание
12.11.1800

Жена: Авдотья (Евдокия) Андреевна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.10.1802

Сын: Яков Абрамович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1804

Дочь: Пелагея Абрамовна

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Михаил Абрамович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Макар Абрамович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Кирилл Абрамович

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Андреевна

Смерть
До 1840

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