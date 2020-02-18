Сазонова (Молчанова) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сазонова (Молчанова) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1967

Дата смерти

18.02.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1962 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1967

Отец: Владимир

Мать: Молчанова Антонина

Рождение ребёнка
13.08.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сазонов Владимир Викторович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сазонов Владимир Викторович

Смерть
18.02.2020
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
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