Сазонова (Молчанова) Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1967
Дата смерти18.02.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1967
Отец: Владимир
Мать: Молчанова Антонина
Рождение ребёнка
13.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазонов Владимир Викторович
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.2020
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область