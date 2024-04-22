Талалуев Демьян Меркурьев (Ич)
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Талалуев Владимир Демьянов (Ич)
Мать ребёнка: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
19.07.1851 ст.
Дочь: Леонова Марья Демьянова (Вна)
Мать ребёнка: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Талалуев Степан Демьянов (Ич)
Мать ребёнка: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.
Дочь: Васса Демьянова (Вна)
Мать ребёнка: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно