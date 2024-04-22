Талалуев Демьян Меркурьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талалуев Демьян Меркурьев (Ич)

Место рождения

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Талалуев Меркурий Дементьев (Ич)

Мать: Талалуева Настасья Осипова (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Талалуев Владимир Демьянов (Ич)

Мать ребёнка: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
19.07.1851 ст.

Дочь: Леонова Марья Демьянова (Вна)

Мать ребёнка: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Талалуев Степан Демьянов (Ич)

Мать ребёнка: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
вотчина Бибиковых, Васильевых
Рождение ребёнка
02.08.1860 ст.

Дочь: Васса Демьянова (Вна)

Мать ребёнка: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)

Теребино, Тверский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалуева Акулина Дмитриева (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кромино, Первитинская волость, Тверской уезд
Смерть
Неизвестно
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