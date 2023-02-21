Ржаницына (Кирикова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ржаницына (Кирикова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: Кирикова Ксения Федоровна

Бракосочетание
Около 1827

Муж: Ржаницын Павел Андреевич

Устиновский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ржаницына Мария Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Андреевич

Устиновский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1833

Сын: Ржаницын Василий Павлович

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Андреевич

Устиновский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ржаницын Александр Павлович

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Андреевич

Устиновский, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ржаницына Анна Павловна

Отец ребёнка: Ржаницын Павел Андреевич

Устиновский, Чебсарский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
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