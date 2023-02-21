Ржаницына (Кирикова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Бракосочетание
Около 1827
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ржаницына Мария Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Ржаницын Василий Павлович
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ржаницын Александр Павлович
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Андреевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ржаницына Анна Павловна
Отец ребёнка: Ржаницын Павел Андреевич
Смерть
Неизвестно