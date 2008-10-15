Гончарик Виктор Александрович
Место рождения
Дата рожденияПосле 13.06.1942
Дата смерти15.10.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 13.06.1942
Бракосочетание
22.04.1966
Рождение ребёнка
17.01.1967
Сын: Гончарик Андрей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1971
Дочь: Гончарик Елена Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1972
Дочь: Гончарик Анна Викторовна
Мать ребёнка: Калмыкова Лариса Васильевна
Смерть
15.10.2008