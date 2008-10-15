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Гончарик Виктор Александрович

Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

После 13.06.1942

Дата смерти

15.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 13.06.1942

Отец: Гончарик Александр Петрович

Мать: Леонова Анна Афанасьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
22.04.1966

Жена: Калмыкова Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
17.01.1967

Сын: Гончарик Андрей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1971

Дочь: Гончарик Елена Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
26.12.1972

Дочь: Гончарик Анна Викторовна

Мать ребёнка: Калмыкова Лариса Васильевна

Смерть
15.10.2008

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