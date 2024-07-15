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Дорошенко Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорошенко Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорошенко Пётр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Дорошенко Николай Иванович

Мать ребёнка: Скорикова Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Дорошенко Владимир Иванович

Мать ребёнка: Скорикова Феодосия Григорьевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Дорошенко Павел Иванович

Мать ребёнка: Скорикова Феодосия Григорьевна

Смерть
1990

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