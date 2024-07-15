Дорошенко Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1900
Дата смерти1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорошенко Елена Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Дорошенко Николай Иванович
Мать ребёнка: Скорикова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Дорошенко Владимир Иванович
Мать ребёнка: Скорикова Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Скорикова Феодосия Григорьевна
Смерть
1990