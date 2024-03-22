Терентев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентев Александр

Место рождения

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

иг
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шланлы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терентьева Галина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Терентьева Галина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Леонид Александрович

Мать ребёнка: Терентьева Галина Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Терентьев Евгений Александрович

Мать ребёнка: Терентьева Галина Валерьевна

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