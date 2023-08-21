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Пришутова (Шубина) Римма Михайловна
Пришутова (Шубина) Римма Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.01.1964
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шубина (Попова) Мария Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1964
Отец: не указан
Мать:
Шубина Мария Ивановна
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