Пришутова (Шубина) Римма Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пришутова (Шубина) Римма Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1964

Отец: не указан

Мать: Шубина Мария Ивановна

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