Литвин Соломон (Залман)
Место рожденияЛитва, г.Тельши
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Литвин Йосель
Мать: Литвина Фрайдель
Литва, г.Тельши
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Фрейда
Мать ребёнка: Толба (Таубе)
с. Малочитканское, Верхнеудинского округа
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ксейфенча ?
Мать ребёнка: Толба (Таубе)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толба (Таубе)
Смерть
Неизвестно