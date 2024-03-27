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Литвин Соломон (Залман)

Место рождения

Литва, г.Тельши

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Литвин Йосель

Мать: Литвина Фрайдель

Литва, г.Тельши
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Фрейда

Мать ребёнка: Толба (Таубе)

с. Малочитканское, Верхнеудинского округа
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ксейфенча ?

Мать ребёнка: Толба (Таубе)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толба (Таубе)

Смерть
Неизвестно
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