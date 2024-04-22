Артемий Кононович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемий Кононович

Место рождения

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1780

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Конон Макеевич

Мать: Ксения Маковеевна

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9KZK?i=947&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530
Рождение ребёнка
1755

Сын: Лев Артемьевич

Мать ребёнка: Алена Маковеевна

Ферково, Кувшиновский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-FR7F?i=552&wc=M6MV-2NL%3A224254401%2C226324801%2C226445301&cc=1929530
Смерть
1780
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9KZK?i=947&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530
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