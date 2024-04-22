Артемий Кононович
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1780
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Конон Макеевич
Мать: Ксения Маковеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9KZK?i=947&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530
Рождение ребёнка
1755
Сын: Лев Артемьевич
Мать ребёнка: Алена Маковеевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89MM-FR7F?i=552&wc=M6MV-2NL%3A224254401%2C226324801%2C226445301&cc=1929530
Смерть
1780
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-G111-9KZK?i=947&wc=M699-GNG%3A224254401%2C234970501%2C235099201&cc=1929530