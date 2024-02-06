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Сазонов Андрей Павлович

Место рождения

Тобольская губерния

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Сазонов Павел Еремеевич

Мать: Сазонова Екатерина Гавриловна

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.

Сын: Сазонов Илья Андреевич

Мать ребёнка: Сазонова Пелагея Ивановна

Тобольская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.

Дочь: Феодора Андреевна

Мать ребёнка: Сазонова Пелагея Ивановна

Аромашево, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.12.1914 ст.

Сын: Сазонов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Сазонова Параскева Логиновна

Аромашево, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Параскева Логиновна

Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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