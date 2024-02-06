Сазонов Андрей Павлович
Место рожденияТобольская губерния
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
15.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Сазонова Пелагея Ивановна
Тобольская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.
Дочь: Феодора Андреевна
Мать ребёнка: Сазонова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
28.12.1914 ст.
Мать ребёнка: Сазонова Параскева Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно