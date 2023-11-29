Ефимова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ефимов Петр Иванович
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Ефимова) Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Ефимова) Татиана Ивановна
Отец ребёнка: Ефимов Иван