Ефимова Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Ефимов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1774

Сын: Ефимов Петр Иванович

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Ефимова) Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Ефимова) Татиана Ивановна

Отец ребёнка: Ефимов Иван

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

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