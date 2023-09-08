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Копенкин Георгий Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Копёнкин Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копёнкина Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копёнкина Роза Георгиевна

Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копёнкина Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Копёнкина Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копёнкин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копёнкин Евгений Георгиевич

Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копёнкин Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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