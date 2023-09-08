Копенкин Георгий Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Копёнкин Георгий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копёнкина Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копёнкина Роза Георгиевна
Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копёнкина Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Копёнкина Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копёнкин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копёнкин Евгений Георгиевич
Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копёнкин Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Ишкова Наталья Васильевна
Смерть
Неизвестно