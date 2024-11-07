Буденкова Александра Михайловна 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Буденкова Александра Михайловна

Место рождения

Большая Малявня, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

09.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Малявня, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Буденков Василий Павлович

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковская волость, д. Елизарово
Рождение ребёнка
13.02.1914

Дочь: Семенова (Буденкова) Зоя Павловна

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1916

Дочь: Буденкова Евфросинья Павловна

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Буденкова Таисия Павловна

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
30.03.1924

Сын: Буденков Алексей Павлович

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Буденков Сергей Павлович

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Буденкова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович

Смерть
09.07.1968
Красногорск, Красногорск, Московская область
похоронена на Пенягинском кладбище

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