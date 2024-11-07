Буденкова Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти09.07.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1911
Сын: Буденков Василий Павлович
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Смоленская губерния, Бельский уезд, Городковская волость, д. Елизарово
Рождение ребёнка
13.02.1914
Дочь: Семенова (Буденкова) Зоя Павловна
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Елизарово, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1916
Дочь: Буденкова Евфросинья Павловна
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Буденкова Таисия Павловна
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
30.03.1924
Сын: Буденков Алексей Павлович
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Буденкова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Буденков Павел Михайлович
Смерть
09.07.1968
Красногорск, Красногорск, Московская область
похоронена на Пенягинском кладбище