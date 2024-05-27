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Босых Никандра Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Никандровна

Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна

Рождение ребёнка
06.01.1933

Сын: Босых Евгений Никандрович

Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна

Рождение ребёнка
15.07.1934

Дочь: Бойко (Босых) Анна Никандровна

Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна

Рождение ребёнка
25.03.1939

Дочь: Любишкина (Босых) Александра Никандровна

Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна

Рождение ребёнка
06.05.1948

Дочь: Федорова (Босых) Галина Никандровна

Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна

Смерть
1976

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