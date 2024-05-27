Босых Никандра Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Никандровна
Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1933
Сын: Босых Евгений Никандрович
Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна
Рождение ребёнка
15.07.1934
Дочь: Бойко (Босых) Анна Никандровна
Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна
Рождение ребёнка
25.03.1939
Дочь: Любишкина (Босых) Александра Никандровна
Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна
Рождение ребёнка
06.05.1948
Дочь: Федорова (Босых) Галина Никандровна
Мать ребёнка: Босых (Завьялова) Мелания Андреевна
Смерть
1976