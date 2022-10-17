Моренкова (Немцова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моренкова (Немцова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Немцов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моренков Василий Владимирович

Отец ребёнка: Моренков Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моренков Алексей

Отец ребёнка: Моренков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моренков Владимир

Смерть
Неизвестно

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