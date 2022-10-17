Моренкова (Немцова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Немцов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моренков Василий Владимирович
Отец ребёнка: Моренков Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моренков Алексей
Отец ребёнка: Моренков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моренков Владимир
Смерть
Неизвестно