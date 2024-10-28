Ледяева Дина Васильевна 07.08.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛедяева Дина Васильевна

Ледяева Дина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1967

Отец: Ледяев Василий Степанович

Мать: Ледяева (Батманова) Юлия Михайловна

Бракосочетание
1987

Муж: Смольянинов Андрей Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.1988

Дочь: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Смольянинов Андрей Николаевич

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
24.08.1988

Дочь: Волошина (Смольянинова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Смольянинов Андрей Николаевич

Развод
1997

Муж: Смольянинов Андрей Николаевич

Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
28.12.2009

Муж: Шидловский Валерий Евгеньевич

Томск, город Томск, Томская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.