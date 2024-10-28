Ледяева Дина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1967
Бракосочетание
1987
Рождение ребёнка
24.08.1988
Дочь: Карлова (Смольянинова) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Смольянинов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.1988
Дочь: Волошина (Смольянинова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Смольянинов Андрей Николаевич
Развод
1997
Братск, город Братск, Иркутская область
Бракосочетание
28.12.2009