(Первушина) Наталья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Первушин Иван /Иоан Средний Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1749
Сын: Первушин Федул Иванов (Иоанов)
Отец ребёнка: Первушин Иван /Иоан Средний Михайлов
Рождение ребёнка
1762
Сын: Первушин Иван (Иоан) Иванов (Иоанов)
Отец ребёнка: Первушин Иван /Иоан Средний Михайлов
Смерть
Неизвестно