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(Первушина) Наталья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Первушин Леонтий Иванов

Отец ребёнка: Первушин Иван /Иоан Средний Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первушин Иван /Иоан Средний Михайлов

Место жительства
Неизвестно
Токарева, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1749

Сын: Первушин Федул Иванов (Иоанов)

Отец ребёнка: Первушин Иван /Иоан Средний Михайлов

Рождение ребёнка
1762

Сын: Первушин Иван (Иоан) Иванов (Иоанов)

Отец ребёнка: Первушин Иван /Иоан Средний Михайлов

Смерть
Неизвестно

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