Мосиенко ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Мосиенко) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Мосиенко) Александра Васильевна
Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Мосиенко) Юлия Васильевна
Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Мосиенко) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович