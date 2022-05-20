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Мосиенко ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Василий Петрович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Мосиенко) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Мосиенко) Александра Васильевна

Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Мосиенко) Юлия Васильевна

Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Мосиенко) Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Мосиенко Василий Петрович

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