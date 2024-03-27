Усманова (Амангильдина) Залифа 2 Жена Абдульфарисовна
Место рожденияд.Султангулово, Кугарчинского района, БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1961
ПолЖенский
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: Амангильдин Абдулфарис
Мать: Амангильдина ?
д.Султангулово, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.03.1923
Дочь: Каримова Хафиза Исхаковна
Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович
д.Султангулово, Кугарчинского района, БАССР
Смерть
Около 1961