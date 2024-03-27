Усманова (Амангильдина) Залифа 2 Жена Абдульфарисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Амангильдина) Залифа 2 Жена Абдульфарисовна

Место рождения

д.Султангулово, Кугарчинского района, БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1961

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Амангильдин Абдулфарис

Мать: Амангильдина ?

д.Султангулово, Кугарчинского района, БАССР
Рождение ребёнка
14.03.1923

Дочь: Каримова Хафиза Исхаковна

Отец ребёнка: Усманов Исхак (Искак) Хасанович

д.Султангулово, Кугарчинского района, БАССР
Смерть
Около 1961
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