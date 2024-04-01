Сарафанова (Лузина) Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: Лузин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сарафанов Аркадий Иванович
Отец ребёнка: Сарафанов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сарафанов Иван Кондратьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно