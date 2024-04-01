Сарафанова (Лузина) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарафанова (Лузина) Вера Васильевна

Сарафанова (Лузина) Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: Лузин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарафанов Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Сарафанов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сарафанов Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Сарафанов Иван Кондратьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.