Пегоева (Исаева) Акулина Конановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пегоева (Исаева) Акулина Конановна

Место рождения

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.06.1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1836 ст.

Отец: Исаев Конан Исаев

Мать: Исаева Мелания Ивановна

Бродовская, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
НАРК ф25о26д29 стр99
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пегоев Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пегоев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пегоев Алексей Фёдорович

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
16.11.1864 ст.

Сын: Пегоев Матвей Алексеевич

Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
19.12.1872 ст.

Сын: Пегоев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
10.07.1875 ст.

Сын: Пегоев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф 496 о9 д 107 стр. 11об-12
Рождение ребёнка
28.08.1877 ст.

Сын: Пегоев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович

Девятины, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
ГАВО ф 496 о9 д 107 стр. 157 об - 158
Рождение ребёнка
02.08.1879 ст.

Сын: Пегоев Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович

Парфиевская, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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