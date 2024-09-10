Пегоева (Исаева) Акулина Конановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1836 ст.
Отец: Исаев Конан Исаев
Мать: Исаева Мелания Ивановна
НАРК ф25о26д29 стр99
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пегоев Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1864 ст.
Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
19.12.1872 ст.
Сын: Пегоев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
10.07.1875 ст.
Сын: Пегоев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович
ГАВО ф 496 о9 д 107 стр. 11об-12
Рождение ребёнка
28.08.1877 ст.
Сын: Пегоев Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович
ГАВО ф 496 о9 д 107 стр. 157 об - 158
Рождение ребёнка
02.08.1879 ст.
Отец ребёнка: Пегоев Алексей Фёдорович
Смерть
Неизвестно