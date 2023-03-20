Данилов Артемий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Артемий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Данилов Ефим Федулович

Мать: Данилова Матрена

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Гликерия Артемиевна

Мать ребёнка: Данилова Фекла Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Данилов Семеон Артемиевич

Мать ребёнка: Данилова Фекла Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Данилов Панкратий Артемиевич

Мать ребёнка: Данилова Фекла Пантелеймоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Фекла Пантелеймоновна

Смерть
Неизвестно
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