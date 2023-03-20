Данилов Артемий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Данилов Ефим Федулович
Мать: Данилова Матрена
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Гликерия Артемиевна
Мать ребёнка: Данилова Фекла Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Данилов Семеон Артемиевич
Мать ребёнка: Данилова Фекла Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Данилов Панкратий Артемиевич
Мать ребёнка: Данилова Фекла Пантелеймоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно