Уварина Ольга Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Василий
Рождение ребёнка
?.01.1923
Сын: Уварин Иван Петрович
Отец ребёнка: Уварин Петр Николаевич
Рождение ребёнка
10.05.1933
Дочь: Журавлева Анна Петровна
Отец ребёнка: Уварин Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Александровна
Отец ребёнка: Потехин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потехин Александр
Смерть
Неизвестно