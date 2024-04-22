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Уварина Ольга Васильевна

Место рождения

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Василий

Мать: не указана

Долгое, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.01.1923

Сын: Уварин Иван Петрович

Отец ребёнка: Уварин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
10.05.1933

Дочь: Журавлева Анна Петровна

Отец ребёнка: Уварин Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уварин Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Александровна

Отец ребёнка: Потехин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потехин Александр

Смерть
Неизвестно
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