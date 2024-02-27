Флеер (Флеер) Куна Вихна Лейбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФлеер (Флеер) Куна Вихна Лейбовна

Флеер (Флеер) Куна Вихна Лейбовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

29.09.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1808 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: Флеер Лейб (Лев) Фишелевич

Мать: не указана

Смерть
29.09.1893 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Порок сердца | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно,... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close