Флеер (Флеер) Куна Вихна Лейбовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смерти29.09.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: Флеер Лейб (Лев) Фишелевич
Смерть
29.09.1893 ст.
Томск, город Томск, Томская область
Причина смерти: Порок сердца | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно,... Показать все