Гусева Ххх Ольга Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Ххх Иван Федорович
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Ххх Иван Федорович
Смерть
Неизвестно