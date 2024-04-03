Гусева Ххх Ольга Афанасьевна 24.05.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гусева Ххх Ольга Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Ххх Иван Федорович

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Ххх Иван Федорович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Ххх Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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