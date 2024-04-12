Тиханов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения1911 ст.
Дата смерти15.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1911 ст.
Отец: Тихонов Василий
Мать: Тихонова .
Рождение ребёнка
27.06.1940
Сын: Тихонов Александр Павлович
Мать ребёнка: Тиханова Аграфена Алексеевна
Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.05.1942
Макарово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Волголаг, на строительстве Рыбинскоц ГЭС