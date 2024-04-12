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Тиханов Павел Васильевич

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Место рождения

Слобода, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

15.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: Тихонов Василий

Мать: Тихонова .

Слобода, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.06.1940

Сын: Тихонов Александр Павлович

Мать ребёнка: Тиханова Аграфена Алексеевна

Тутаев, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тиханова Аграфена Алексеевна

Смерть
15.05.1942
Макарово, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Волголаг, на строительстве Рыбинскоц ГЭС
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