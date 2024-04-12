Сизова (Павлова) Параскева Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Андрей
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Сизова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
30.09.1891
Дочь: Сизова Анна Александровна
Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.03.1894
Дочь: Сизова Мария Александровна
Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
30.08.1896
Дочь: Сизова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
10.08.1899
Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.01.1902
Дочь: Сизова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
24.01.1904
Сын: Сизов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.
Сын: Сизов Николай Александрович
Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич
Смерть
Неизвестно