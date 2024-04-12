Сизова (Павлова) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Павлова) Параскева Андреевна

Место рождения

Петровское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Андрей

Мать: не указана

Петровское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Сизова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
30.09.1891

Дочь: Сизова Анна Александровна

Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
27.03.1894

Дочь: Сизова Мария Александровна

Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
30.08.1896

Дочь: Сизова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
10.08.1899

Сын: Сизов Иван Александрович

Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
18.01.1902

Дочь: Сизова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
24.01.1904

Сын: Сизов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
12.11.1906 ст.

Сын: Сизов Николай Александрович

Отец ребёнка: Сизов Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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