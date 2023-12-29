Кравченко Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.
Дочь: (Кравченко) Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.
Сын: Кравченко Данил Тимофеевич
Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Васильевич
Выдано гербовое свидетельство.
Смерть
Неизвестно