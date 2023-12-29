Кравченко Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравченко Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравченко Тимофей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.

Дочь: (Кравченко) Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Васильевич

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.

Сын: Кравченко Данил Тимофеевич

Отец ребёнка: Кравченко Тимофей Васильевич

Хильчичи, Сумська область
Выдано гербовое свидетельство.
Смерть
Неизвестно

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