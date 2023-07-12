Ахрейн Яков Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1917
Дата смерти?.03.1985
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1917
Отец: Ахрейн Матвей
Мать: Ахрейн Хая Моисеевна
Рождение ребёнка
23.09.1948
Дочь: Слуцкая Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Ахрейн Цива (Циля) Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ахрейн Любовь Яковлевна
Мать ребёнка: Ахрейн Цива (Циля) Моисеевна
Смерть
?.03.1985