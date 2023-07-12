Ахрейн Яков Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахрейн Яков Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1917

Дата смерти

?.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1917

Отец: Ахрейн Матвей

Мать: Ахрейн Хая Моисеевна

Рождение ребёнка
23.09.1948

Дочь: Слуцкая Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Ахрейн Цива (Циля) Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ахрейн Любовь Яковлевна

Мать ребёнка: Ахрейн Цива (Циля) Моисеевна

Смерть
?.03.1985
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