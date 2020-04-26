Толокольников Вениамин Фёдорович
Место рожденияс. Георгиевка, Кинельский район, Самарская область
Дата рождения1941
Дата смерти26.04.2020
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Толокольников Федор
Мать: Толокольников Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1965
Сын: Толокольников Валерий Вениаминович
Мать ребёнка: Толокольникова (Канаева) Вера Михайловна
Георгиевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.04.2020