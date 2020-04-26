Толокольников Вениамин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толокольников Вениамин Фёдорович

Место рождения

с. Георгиевка, Кинельский район, Самарская область

Дата рождения

1941

Дата смерти

26.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Толокольников Федор

Мать: Толокольников Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Толокольникова) Наталья Вениаминовна

Мать ребёнка: Толокольникова (Канаева) Вера Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толокольникова (Канаева) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
05.12.1965

Сын: Толокольников Валерий Вениаминович

Мать ребёнка: Толокольникова (Канаева) Вера Михайловна

Георгиевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
26.04.2020

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