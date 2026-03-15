Кузнецов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кузнецов Иван

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился Неизвестно, Верхний Обалыш, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Дети
Кочергина (Кузнецова) Анастасия Ивановна1898 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний Обалыш, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Кочергина (Кузнецова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Верхний Обалыш, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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