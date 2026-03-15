Кузнецов Иван
мужской, родился Неизвестно, Верхний Обалыш, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
Дети
Кочергина (Кузнецова) Анастасия Ивановна1898 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхний Обалыш, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Кочергина (Кузнецова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Верхний Обалыш, Новоторъяльский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно