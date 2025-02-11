Трусов Никита Иванов 1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Трусов Никита Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1876, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1876, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Трусов Иван Васильев1841 г.р.
Мать
Трусова Ксения НиконороваДо 1852 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Трусов Иван Васильев

Мать: Трусова Ксения Никонорова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1876
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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