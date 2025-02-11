Трусов Никита Иванов
мужской, родился 1876, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1876, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецТрусов Иван Васильев1841 г.р.
МатьТрусова Ксения НиконороваДо 1852 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Трусов Иван Васильев
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1876
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область