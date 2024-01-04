Мироненко Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мироненко Олег Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1991

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.2017

Дочь: Мироненко София Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.09.2019

Дочь: Мироненко Екатерина Олеговна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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