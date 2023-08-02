Симонова (Тышкова) Васса Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонова (Тышкова) Васса Романовна

Место рождения

Владимировский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Тышкова Роман Никифорович

Мать: не указана

Владимировский, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.11.1878

Муж: Симонов Александр Спиридонович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Симонов Иван Александрович

Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1883

Дочь: (Симонова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.09.1886

Сын: Симонов Константин Александрович

Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович

Старый Кайшур, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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