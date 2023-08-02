Симонова (Тышкова) Васса Романовна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Тышкова Роман Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1878
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Симонов Иван Александрович
Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
24.01.1883
Дочь: (Симонова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
11.09.1886
Сын: Симонов Константин Александрович
Отец ребёнка: Симонов Александр Спиридонович
Смерть
Неизвестно