Месилин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Месилина) Нина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Месилина) Вера Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Месилин Вячеслав Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Латалина) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Деревянко) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: не указана