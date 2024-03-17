Месилин Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Месилин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Месилин Иван Антонович

Мать: (Месилина) Евфросинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Месилина) Нина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Месилина) Вера Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Месилин Вячеслав Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Латалина) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Деревянко) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

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