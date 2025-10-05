Сергеева (Бакулина) Евдокия Алексеевна 14.08.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сергеева (Бакулина) Евдокия Алексеевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 14.08.1873 ст., Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

умерла Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Бакулин Алексей Михайлович1811 ст. г.р.
Мать
Бакулина Александра НикитичнаОколо 1835 ст. г.р.
Супруги
Сергеев Пётр Сергеевич19.12.1858 ст. г.р.
Дети
Сергеева (Сергеева) Екатерина Петровна07.11.1895 ст. г.р.
Сергеева (Сергеева) Лидия Петровна14.03.1899 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1873 ст.

Отец: Бакулин Алексей Михайлович

Мать: Бакулина Александра Никитична

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

https://yandex.ru/archive/catalog/e56e5e0e-a6a1-46c6-a568-9693f45e2bcd/93?center=1054+3879

Бракосочетание
17.05.1893 ст.

Муж: Сергеев Пётр Сергеевич

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/9efaf180-fa74-44e9-9656-b47294de1765/12

Рождение ребёнка
29.03.1894 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Пётр Сергеевич

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.1895 ст.

Дочь: Сергеева (Сергеева) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Сергеев Пётр Сергеевич

Карачарово, Выхинская волость, Московский уезд

https://yandex.ru/archive/catalog/9efaf180-fa74-44e9-9656-b47294de1765/385?center=1192+2347 https://yandex.ru/archive/catalog/4e41de32-1810-4b89-ad7f-16f924def585/135?center=1113+2601

Рождение ребёнка
14.03.1899 ст.

Дочь: Сергеева (Сергеева) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Сергеев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва

https://yandex.ru/archive/catalog/e4961569-9665-4ed9-bf24-d55d06956053/277?center=1127+3288

Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
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Рождение ребёнка
10.12.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Пётр Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

Предположительно умерла от чахотки 13.08.1903 (в записи о смерти не указана фамилия) https://yandex.ru/archive/catalog/7f01b84b-cd33-4076-b0cd-cfb26ecd67f2/188?center=1725+1349 Upd: Не она, т.к. в 1906 у неё родился сын Константин.

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