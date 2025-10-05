Сергеева (Бакулина) Евдокия Алексеевна
женский, родилась 14.08.1873 ст., Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
умерла Неизвестно, Москва, город федерального значения Москва
ОтецБакулин Алексей Михайлович1811 ст. г.р.
МатьБакулина Александра НикитичнаОколо 1835 ст. г.р.
Супруги
Сергеев Пётр Сергеевич19.12.1858 ст. г.р.
Дети
Сергеева (Сергеева) Екатерина Петровна07.11.1895 ст. г.р.
Сергеева (Сергеева) Лидия Петровна14.03.1899 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1873 ст.
Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Бракосочетание
17.05.1893 ст.
Рождение ребёнка
29.03.1894 ст.
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Рождение ребёнка
07.11.1895 ст.
Дочь: Сергеева (Сергеева) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Сергеев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
14.03.1899 ст.
Дочь: Сергеева (Сергеева) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Сергеев Пётр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.10.1900 ст.
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1906 ст.
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/e56e5e0e-a6a1-46c6-a568-9693f45e2bcd/93?center=1054+3879