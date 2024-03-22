Пелагея Степанова
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Бракосочетание
22.08.1883
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксения Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев
Рождение ребёнка
12.05.1887
Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев
Рождение ребёнка
28.11.1890
Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Калинина Праскева Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев
Рождение ребёнка
22.12.1895
Дочь: Зиновьева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно