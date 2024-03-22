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Пелагея Степанова

Место рождения

Михайловка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
22.08.1883

Муж: Белов Николай Григорьев

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксения Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1887

Сын: Белов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Белов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Калинина Праскева Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1895

Дочь: Зиновьева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Григорьев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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