Горских Анатолий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941
Отец: Горских Павел Иванович
Мать: Горских Ксения Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.06.1966
Сын: Горских Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Горских Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
02.03.1971
Сын: Горских Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Горских Евдокия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горских Евдокия Павловна