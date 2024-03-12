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Горских Анатолий Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1941

Отец: Горских Павел Иванович

Мать: Горских Ксения Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.06.1966

Сын: Горских Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Горских Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
02.03.1971

Сын: Горских Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Горских Евдокия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горских Евдокия Павловна

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