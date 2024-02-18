Ракитский Савелий (Ксаверий) Климентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1908
Дата смерти?.03.1985
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908
Отец: Ракитский (Ракицкий) Климентий Нарцизович
Мать: не указана
Место жительства
1908
Горовцы, Зябковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1934
Сын: Ракитский Иосиф Савельевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.03.1985