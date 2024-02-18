Ракитский Савелий (Ксаверий) Климентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракитский Савелий (Ксаверий) Климентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1908

Дата смерти

?.03.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1908

Отец: Ракитский (Ракицкий) Климентий Нарцизович

Мать: не указана

Место жительства
1908
Горовцы, Зябковская волость, Дриссенский уезд
Рождение ребёнка
17.07.1934

Сын: Ракитский Иосиф Савельевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
?.03.1985

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