Berkowitz Walter J
Место рожденияKansas City, Jackson County, Missouri, USA
Дата рождения11.02.1892
Дата смерти02.03.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1892
Kansas City, Jackson County, Missouri, USA
Место жительства
1910
Kansas Ward 12, Jackson, Missouri, USA
Место жительства
Около 1918
Kansas City, Missouri 64112, USA
Место жительства
1920
Jackson, Missouri, USA
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Berkowitz William J
Мать ребёнка: Erni S
Missouri, United States
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Erni S
Missouri, USA
Место жительства
1930
Kansas City, Jackson, Missouri, USA
Рождение ребёнка
Около 1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Erni S
Missouri, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1047 West 53 Terrace, Kansas, Jackson, Missouri, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Erni S
Смерть
02.03.1966
Kansas City, Jackson County, Missouri, USA
Похороны
04.03.1966
Rose Hill Cemetery, Kansas City, Jackson County, Missouri, United States