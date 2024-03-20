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Berkowitz Walter J

Место рождения

Kansas City, Jackson County, Missouri, USA

Дата рождения

11.02.1892

Дата смерти

02.03.1966

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

Около 1901 г.р.

Дети

Около 1923 г.р.
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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1892

Отец: Berkowitz William Joseph

Мать: Berkowitz Emilie (Amelia)

Kansas City, Jackson County, Missouri, USA
Место жительства
1910
Kansas Ward 12, Jackson, Missouri, USA
Место жительства
Около 1918
Kansas City, Missouri 64112, USA
Место жительства
1920
Jackson, Missouri, USA
Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Berkowitz William J

Мать ребёнка: Erni S

Missouri, United States
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Erni S

Missouri, USA
Место жительства
1930
Kansas City, Jackson, Missouri, USA
Рождение ребёнка
Около 1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Erni S

Missouri, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
1047 West 53 Terrace, Kansas, Jackson, Missouri, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Erni S

Смерть
02.03.1966
Kansas City, Jackson County, Missouri, USA
Похороны
04.03.1966
Rose Hill Cemetery, Kansas City, Jackson County, Missouri, United States
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