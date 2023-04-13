Freedman Carl
Место рожденияRussia
Дата рождения16.06.1887
Дата смерти14.11.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1887
Отец: Freedman Eleazor Lewis
Мать: Freedman Zlatta Lottie
Russia
Бракосочетание
12.03.1915
Жена: Freedman Anna
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Freedman Anna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Freedman Anna
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.11.1976
Silver Spring, MD United States
Похороны
17.11.1976
Ohr Kosdesh King David