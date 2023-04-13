Freedman Carl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freedman Carl

Место рождения

Russia

Дата рождения

16.06.1887

Дата смерти

14.11.1976

Пол

Мужской

Отец

Около 1856 г.р.

Мать

1856 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1887

Отец: Freedman Eleazor Lewis

Мать: Freedman Zlatta Lottie

Russia
Бракосочетание
12.03.1915

Жена: Freedman Anna

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Freedman Anna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Freedman Anna

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
14.11.1976
Silver Spring, MD United States
Похороны
17.11.1976
Ohr Kosdesh King David
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