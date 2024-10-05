Такарева (Дяктерева) Акулина Петрова
Место рождения
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1758
Рождение ребёнка
Между 1758 и 1761
Отец ребёнка: Такарев Антон Васильев
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1762
Сын: Такарев Иван Антонов
Отец ребёнка: Такарев Антон Васильев
Смерть
Неизвестно