Такарева (Дяктерева) Акулина Петрова 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Такарева (Дяктерева) Акулина Петрова

Место рождения

Тушна, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Между 1758 и 1761 г.р.
Между 1759 и 1762 г.р.

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ИМ
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Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Тушна, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1758

Муж: Такарев Антон Васильев

Рождение ребёнка
Между 1758 и 1761

Сын: Такарев Михайла Антонов

Отец ребёнка: Такарев Антон Васильев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Между 1759 и 1762

Сын: Такарев Иван Антонов

Отец ребёнка: Такарев Антон Васильев

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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