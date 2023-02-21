Приданова (Добрякова) Евдокия Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приданова (Добрякова) Евдокия Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1784 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Муж

Вычислено 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810

Отец: Добряков Прокофий Никифоров

Мать: Добрякова Акулина

Бракосочетание
22.10.1826

Муж: Приданов Дмитрий Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
поручители: Казенные крестьяне Федор Андрев Слепаков Яков Иванов Глушенков Илья Иванов Беляков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1836

Сын: Приданов Василий Дмитрев

Отец ребёнка: Приданов Дмитрий Гаврилов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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