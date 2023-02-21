Приданова (Добрякова) Евдокия Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810
Отец: Добряков Прокофий Никифоров
Мать: Добрякова Акулина
Бракосочетание
22.10.1826
поручители: Казенные крестьяне Федор Андрев Слепаков Яков Иванов Глушенков Илья Иванов Беляков | Казанская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1836
Отец ребёнка: Приданов Дмитрий Гаврилов
Смерть
Неизвестно