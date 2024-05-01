Скрипниченко Антонина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1946
Отец: не указан
Мать: Зинаида
Рождение ребёнка
17.02.1964
Дочь: Скрипниченко Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Скрипниченко Григорий Фёдорович
Квиток, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.12.1965
Сын: Скрипниченко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.06.1968
Дочь: Скрипниченко Елена Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.04.1971
Дочь: Скрипниченко Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.11.1974
Сын: Скрипниченко Константин Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.02.1978
Сын: Скрипниченко Владислав Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.06.1980
Сын: Скрипниченко Александр Григорьевич
Отец ребёнка: не указан