Скрипниченко Антонина 04.04.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСкрипниченко Антонина

Скрипниченко Антонина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1946

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1946

Отец: не указан

Мать: Зинаида

Рождение ребёнка
17.02.1964

Дочь: Скрипниченко Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Скрипниченко Григорий Фёдорович

Квиток, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.12.1965

Сын: Скрипниченко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.06.1968

Дочь: Скрипниченко Елена Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.04.1971

Дочь: Скрипниченко Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
29.11.1974

Сын: Скрипниченко Константин Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.02.1978

Сын: Скрипниченко Владислав Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.06.1980

Сын: Скрипниченко Александр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.