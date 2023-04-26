Ковалева Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1892 ст.
Дата смерти25.03.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1892 ст.
Бракосочетание
09.02.1911
Муж: не указан
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1922
Сын: Кобылин Александр Ефимович
Отец ребёнка: Кобылин Ефим Яковлевич
Чамово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.03.1973