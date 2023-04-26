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Ковалева Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1892 ст.

Дата смерти

25.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1892 ст.

Отец: Ковалев Григорий Стефанов

Мать: Черемных Матрёна Яковлева

Бракосочетание
09.02.1911

Муж: не указан

Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Муж: Кобылин Ефим Яковлевич

Рождение ребёнка
06.10.1922

Сын: Кобылин Александр Ефимович

Отец ребёнка: Кобылин Ефим Яковлевич

Чамово, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
25.03.1973

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