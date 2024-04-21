Осипова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсипова Татьяна

Осипова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Осипов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Осипов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осипова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Осипов Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Алексей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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