Лобасова (Лобасова) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Дёмина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Лобасов Иван Степанович
с.Конопляновка, Лутугино, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лобасов Иван Степанович