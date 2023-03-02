Лобасова (Лобасова) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобасова (Лобасова) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Дёмина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Лобасов Иван Степанович

с.Конопляновка, Лутугино, Луганская область, Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лобасов Иван Степанович

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