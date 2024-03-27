Золбун
Место рожденияд.Лябяжа Пензенская области все мои предки перехали в Башкирию
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
д.Лябяжа Пензенская области все мои предки перехали в Башкирию
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мавлеева Фархиямал
д.Калдарово Башкирия
Смерть
Неизвестно
д.Калдарово Башкирия
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово