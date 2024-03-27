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Золбун

Место рождения

д.Лябяжа Пензенская области все мои предки перехали в Башкирию

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Лябяжа Пензенская области все мои предки перехали в Башкирию
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мавлеева Фархиямал

Отец ребёнка: не указан

д.Калдарово Башкирия
Смерть
Неизвестно
д.Калдарово Башкирия
Похороны
Неизвестно
д.Калдарово
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