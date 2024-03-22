Никифоров Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифоров Моисей

Место рождения

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Вычислено ?.10.1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1731 г.р.

Мать

Вычислено 1738 г.р.

Жена

Вычислено 1775 г.р.

Дети

Вычислено 1804 г.р.
Вычислено 1812 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.10.1771

Отец: Мерненков Никита

Мать: Варвара

Пыховка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1804

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Варвара

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Меренов Михаил

Мать ребёнка: Варвара

Северное, Александровский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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