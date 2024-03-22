Никифоров Моисей
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.10.1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.10.1771
Отец: Мерненков Никита
Мать: Варвара
Рождение ребёнка
Вычислено 1804
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Сын: Меренов Михаил
Мать ребёнка: Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно